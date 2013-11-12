Чай - суперполезный напиток

Чай - второй по популярности напиток в мире. Его обходит только вода, отмечает Medical News Today. Польза чая связана с содержанием в нем полифенолов и кофеина. Многочисленные исследования показали, что чай дает заряд бодрости, окисляет жир. Это выливается в снижение веса. В одном эксперименте за 12 недель добровольцы, пившие зеленый чай, сбросили в среднем 1,3 килограмма, не меняя рациона. За 24 часа благодаря чаю можно сжечь на 100 калорий больше, чем обычно, пишет Меддэйли.

При этом снижается риск развития рака. Так, спустя год 30% мужчин из плацебо-группы заболели раком простаты, а в группе любителей чая таковых было лишь 9%. Чай спасает и от рака желудочно-кишечного тракта, легких, молочной железы и кожи.

По данным доктора Клаудио Ферри, черный чай снижает давление и нейтрализует негативный эффект жирных продуктов, производимый на кровоток и давление. Еще полифенолы из чая улучшают качество костной ткани. Чай уменьшал риск переломов бедра у лиц 50 лет и старше на 30% в одном исследовании.

Некоторые эксперты утверждают, что чай улучшает настроение, усиливает внимание и помогает фокусироваться на задании. Если человек выпивал 2-3 чашки чая за 90 минут, он лучше справлялся с тестами на внимание вследствие кофеина и аминокислоты, теанина.