Орехи - противораковый продукт для женщин
Кешью, миндаль, фисташки...
Женщины, постоянно перекусывающие бразильскими орехами, кешью, миндалем, фисташками, грецкими орехами, пеканом, реже получают диагноз "рак поджелудочной". По словам ученых, если съедать горсть орехов два раза в неделю, можно значительно снизить риск этого онкологического заболевания, передает The Telegraph.
Рак поджелудочной - одно из самых страшных заболеваний. Среди основных его причин называется курение и ожирение. Также недуг связан с диабетом. Орехи, как известно, богаты витаминами, минеральными веществами и фитосоединениями. Исследование более 75000 женщин, проводимое Гарвардской медицинской школой и Женским госпиталем Бригама, наглядно свидетельствует о пользе орехов.
Да, данный продукт калориен, но, на самом деле, женщины, потреблявшие орехи чаще всего, были стройнее остальных. Потом, в сравнении с шоколадом орехи намного полезнее. Надо сказать, ранее эксперты доказали, что миндаль, грецкий орех, кешью снижают риск сердечного приступа более чем на 10%. Достаточно всего двух порций орехов в неделю (где-то по 8 граммов).
А вот беременные, потребляющие орехи, реже рожают детей-аллергиков. По данным Института Статенс Серум, беременные, в частности, любящие арахис, имеют детей, которые к 7 годам на треть реже сталкиваются с аллергиями, чем дети, чьи матери не потребляли орехи во время беременности.