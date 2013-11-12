Орехи - противораковый продукт для женщин

Женщины, постоянно перекусывающие бразильскими орехами, кешью, миндалем, фисташками, грецкими орехами, пеканом, реже получают диагноз "рак поджелудочной". По словам ученых, если съедать горсть орехов два раза в неделю, можно значительно снизить риск этого онкологического заболевания, передает The Telegraph.

Рак поджелудочной - одно из самых страшных заболеваний. Среди основных его причин называется курение и ожирение. Также недуг связан с диабетом. Орехи, как известно, богаты витаминами, минеральными веществами и фитосоединениями. Исследование более 75000 женщин, проводимое Гарвардской медицинской школой и Женским госпиталем Бригама, наглядно свидетельствует о пользе орехов.

Да, данный продукт калориен, но, на самом деле, женщины, потреблявшие орехи чаще всего, были стройнее остальных. Потом, в сравнении с шоколадом орехи намного полезнее. Надо сказать, ранее эксперты доказали, что миндаль, грецкий орех, кешью снижают риск сердечного приступа более чем на 10%. Достаточно всего двух порций орехов в неделю (где-то по 8 граммов).

А вот беременные, потребляющие орехи, реже рожают детей-аллергиков. По данным Института Статенс Серум, беременные, в частности, любящие арахис, имеют детей, которые к 7 годам на треть реже сталкиваются с аллергиями, чем дети, чьи матери не потребляли орехи во время беременности.