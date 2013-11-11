В Таджикистане землетрясение разрушило 104 дома

259 домов - частично

В Вахдатском районе Таджикистана в результате землетрясения разрушены 104 дома, 259 домов получили частичные повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает русская служба ВВС. На месте разрушений работает специально созданная комиссия, которая определит общий ущерб, нанесенный стихией. Землетрясение произошло утром 10 ноября. Эпицентр находился в 26 км юго-восточнее Душанбе. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов, в Душанбе - 4 балла. bbc.co.uk

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