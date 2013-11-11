Создана диета, омолаживающая кожу лица

Косметолог, профессор Мичиганского университета Николас Перрикон создал диету для омоложения. По словам автора, после 3-5 дней ее соблюдения морщины станут менее заметными, а кожа приобретет здоровый блеск.

Суть диеты – соблюдение определенного баланса белков, жиров и углеводов, чтобы ускорить обмен веществ и активизировать выработку естественного коллагена. Основной акцент – на жирных кислотах омега-3, которые нормализуют водный баланс кожи.

Косметолог советует утром выпивать стакан воды, на завтрак - омлет из целого яйца и 3 яичных белков, 1/2 стакана вареных овсяных хлопьев, четверть стакана ягод или кусочек дыни. Запивать завтрак желательно зеленым чаем или водой. На обед – порция лосося, приготовленная на гриле или в фольге, и много зеленого салата с оливковым маслом. На ужин – рыба с зелеными овощами (брюссельская капуста, брокколи, шпинат). В течение дня разрешается пить воду, есть яблоки, натуральный йогурт, сырые орехи.

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