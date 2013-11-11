Молоко останавливает рост опухолей

Молоко оказалось прекрасным источником противораковых агентов, спасающих от новообразований желудка, передает "Росбалт". Таково открытие сотрудников Иланьского университета. Ученые проанализировали три пептида, содержащихся в молочном белке.

Ранее уже было известно, что сам белок обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Это также хороший иммуномодулятор. Теперь же выяснилось: один из трех изучаемых ферментов этого белка - лактоферрицин B25 - снижает выживаемость раковых клеток в аденокарциномах, опухолях желудка. Правда, есть одно "но". Эффект сильно зависит от времени воздействия на раковые клетки и дозировки.

В свою очередь, недавно шведские ученые выделили лактоферрицин 4-14, замедляющий размножение и рост раковых клеток в прямой кишке. В ходе проводимых экспериментов в клетках толстого кишечника вызывали мутации ДНК с помощью УФ-облучения. Так были получены псевдораковые клетки.

Лактоферрицин 4-14 тормозил их рост, а вот здоровые клетки продолжали нормально развиваться. Принимая во внимание, что в пожилом возрасте риск онкологических заболеваний сильно увеличивается, ученые советуют употреблять молоко на протяжении всей жизни.

meddaily.ru