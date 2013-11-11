Молоко останавливает рост опухолей
Молочный белок обладает противовирусными свойствами
Молоко оказалось прекрасным источником противораковых агентов, спасающих от новообразований желудка, передает "Росбалт". Таково открытие сотрудников Иланьского университета. Ученые проанализировали три пептида, содержащихся в молочном белке.
Ранее уже было известно, что сам белок обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Это также хороший иммуномодулятор. Теперь же выяснилось: один из трех изучаемых ферментов этого белка - лактоферрицин B25 - снижает выживаемость раковых клеток в аденокарциномах, опухолях желудка. Правда, есть одно "но". Эффект сильно зависит от времени воздействия на раковые клетки и дозировки.
В свою очередь, недавно шведские ученые выделили лактоферрицин 4-14, замедляющий размножение и рост раковых клеток в прямой кишке. В ходе проводимых экспериментов в клетках толстого кишечника вызывали мутации ДНК с помощью УФ-облучения. Так были получены псевдораковые клетки.
Лактоферрицин 4-14 тормозил их рост, а вот здоровые клетки продолжали нормально развиваться. Принимая во внимание, что в пожилом возрасте риск онкологических заболеваний сильно увеличивается, ученые советуют употреблять молоко на протяжении всей жизни.