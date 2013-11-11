По состоянию кожи можно предсказать продолжительность жизни

Молодо выглядящие женщины чаще живут долго, пишет The Daily Mail. Дело в том, что у таких женщин снижено артериальное давление. Это уменьшает риск инсультов и сердечных приступов. В целом же продолжительность жизни напрямую связана со скоростью старения кожи, пишет Меддэйли

Доктор Дэвид Ганн подчеркивает: речь идет, скорее, не о наличии морщин, а об обвисшей коже. Именно по этому фактору можно диагностировать высокое давление, которое нередко остается незамеченным.

Итак, исследование показало, что женщины, в большей степени имевшие сниженный риск болезней сосудов и сердца, выглядели более чем на 2 года младше реального возраста. В общей сложности связь состояния кожи и общего здоровья была проанализирована на примере 514 человек 63 лет.

Кстати, специалисты выяснили: мужчины из семей-долгожителей выглядели на 1,4 года младше. И у мужчин, и у женщин из таких семей было меньше морщин в районе верхней части руки. Ученые собираются выяснить, что происходит в коже молодо выглядящих людей. Возможно, таким образом будет найден секрет долголетия.