В США при посадке взорвался воздушный шар

Аэростат на горячем воздухе взорвался сразу после приземления в американском штате Калифорния, четыре человека получили ранения.

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел 9 ноября в 07.44 по местному времени недалеко от города Темекьюла в Южной Калифорнии. На борту летательного аппарата находились пять человек. Четверо из них получили различные травмы и ожоги и были госпитализированы.

Пока не известно, что стало причиной взрыва. Совет по безопасности на транспорте США (NTSB) займется расследованием инцидента.

Инцидент произошел в местности, известной своими красивыми ландшафтами и виноградниками. Туристы регулярно приезжают сюда, чтобы полюбоваться местными красотами с высоты птичьего полета.