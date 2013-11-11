На Землю упадут фрагменты космического спутника

Европейский спутник весом более тысячи килограмм, как ожидается, достигнет поверхности земли в течение ближайших 24 часов.

Как передает русская служба Би-Би-Си , по данным Европейского космического агентства, большая часть спутника длиной в пять метров сгорит при входе в атмосферу Земли, но фрагменты весом до двухсот килограммов, скорее всего, достигнут Земли.

Спутник был запущен в 2009 году.

Он пробыл в космосе в два раза дольше, чем изначально предполагалось.