На Землю упадут фрагменты космического спутника

10:00, 11 ноября 2013
Зарубежные новости
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Весом до 200 кг

Европейский спутник весом более тысячи килограмм, как ожидается, достигнет поверхности земли в течение ближайших 24 часов.

 
Как передает русская служба Би-Би-Си, по данным Европейского космического агентства, большая часть спутника длиной в пять метров сгорит при входе в атмосферу Земли, но фрагменты весом до двухсот килограммов, скорее всего, достигнут Земли.
 
Спутник был запущен в 2009 году.
 
Он пробыл в космосе в два раза дольше, чем изначально предполагалось.
 
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