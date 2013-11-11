В Японии произошло землетрясение
09:59, 11 ноября 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 5,5
На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Как передает русская служба Би-Би-Си, толчки ощущались и в Токио, однако пока никаких сообщений о разрушениях не поступало.
Аварийная АЭС "Фукусима" не пострадала. "До сих пор никаких отклонений от нормы приборы не зафиксировали", - сообщил оператор "Фукусимы", компания ТEPCO.
На короткое время были задержаны скоростные поезда "Синкансен", связывающие Токио с севером страны.
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