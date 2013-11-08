Какой спорт самый полезный для женщин

Спорт — необходимая часть жизни любого человека: он помогает оставаться красивым и здоровым, улучшает настроение, придаёт ясность мышления и бодрость духа. Но из-за отличий в физиологии некоторые виды спорта для женщин будут особенно полезны. Большинство врачей утверждает, что это такие виды спорта:

1. Пилатес

Пилатес — это целый комплекс упражнений для всех типов мышц. Основной акцент в пилатесе ставят на взаимодействие ума и тела. Особенно важно во время выполнения упражнений полностью сконцентрироваться на движениях и дышать как учат. При регулярных занятиях пилатес укрепит мышцы пресса, спины, ног и рук, поможет сохранить правильную осанку, а также сбросить лишний вес.

2. Велоспорт

Велоспорт в наши дни всё более популярен и доступен для каждого человека. При катании на велосипеде работают все группы мышц, а не просто мышцы ног вопреки рaспространённому мнению. Для женщин полезней всего тратить хотя бы час в день 3 раза еженедельно на катание по ровной дороге, сохраняя при этом один и тот же размеренный ритм.

3. Лыжи

Для тела в равносильно важно как катание на горных лыжах или сноуборде, так и на беговых лыжах. Лыжный спорт улучшит координацию, выпрямит осанку, укрепит все мышцы тела и поможет научиться правильно дышать. Более того, это замечательная тренировка для сердца и сосудов.