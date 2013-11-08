На Филиппины обрушился шторм

Тайфун "Хайян", который называют самым мощным в мире тропическим штормом нынешнего года, достиг побережья Филиппин.

По оценкам центра по наблюдению за тайфунами ВМФ США, скорость ветра "Хайяна" в момент приближения к филиппинским островам составляла 314 км/ч, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В 4.40 утра по местному времени шторм обрушился на остров Самар в юго-восточной части страны, примерно в 60 км от города Гуйюан.

Агентство «Рейтер» передает, что высота волн у побережья островов Самар и Лейте достигает 5 м.

Власти опасаются, что мощный тайфун может стать причиной серьезных разрушений. Нарушено авиасообщение, отменены рейсы паромов.

Как написал в Twitter губернатор провинции Южный Лейте Роджер Меркадо, сельские дороги завалены деревьями, и это осложняет проведение спасательных работ.

Накануне на Филиппинах были эвакуированы несколько тысяч жителей прибрежных районов. В ряде городов закрыты школы и общественные учреждения, а рыболовным судам приказано вернуться к берегу.

"Хайяну" присвоена высшая, пятая категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Среди местных жителей этот тайфун известен под именем "Иоланда".

По прогнозам метеорологов, шторм пройдет мимо столицы Филиппин Манилы, которая находится примерно в 600 км от региона стихийного бедствия.

В октябре центральные острова страны пострадали от мощного землетрясения, во время которого погибли свыше 70 человек.

"Хайян" – уже 25-й по счету тайфун, достигший в этом году территории Филиппин.

bbc.co.uk