Чем полезен чай с бергамотом
10:09, 08 ноября 2013Зарубежные новости
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Отлично нормализует уровень сахара в крови
Исследования подтверждают, что черный чай с бергамотом помогает нормализовать обмен веществ, снизить уровень холестерина, пишут иностранные СМИ.
Чай с бергамотом также отлично подходит для нормализации уровня сахара в крови.
Во время исследования 200 добровольцев ежедневно пили черный час с бергамотом.
Результаты показали, что в организме участников эксперимента стало меньше жировых клеток, уровень сахара и холестерина значительно упал.
Ученые считают такой эффект последствием влияния полифенола. Это вещество способно предотвращать появление жировых клеток. Однако исследования последствий употребления чая продолжаются.
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