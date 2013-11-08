Чем полезен чай с бергамотом

Исследования подтверждают, что черный чай с бергамотом помогает нормализовать обмен веществ, снизить уровень холестерина, пишут иностранные СМИ.

Чай с бергамотом также отлично подходит для нормализации уровня сахара в крови.

Во время исследования 200 добровольцев ежедневно пили черный час с бергамотом.

Результаты показали, что в организме участников эксперимента стало меньше жировых клеток, уровень сахара и холестерина значительно упал.

Ученые считают такой эффект последствием влияния полифенола. Это вещество способно предотвращать появление жировых клеток. Однако исследования последствий употребления чая продолжаются.