В Китае обрушилась баня, 5 человек погибли
09:53, 08 ноября 2013Зарубежные новости
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12 человек ранены
В Китае жертвами обрушения перекрытия в здании двухэтажной бани в провинции Хэнань стали пять человек, еще 12 получили ранения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ, обрушение произошло вечером в четверг в поселке Гугучжай уезда Синьсян. На момент происшествия в здании бани находились 17 человек, все они были направлены в больницы, однако пятеро скончались от полученных ранений. Состояние остальных раненых стабильно.
Причины происшествия выясняются.
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