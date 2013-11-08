В Китае обрушилась баня, 5 человек погибли

В Китае жертвами обрушения перекрытия в здании двухэтажной бани в провинции Хэнань стали пять человек, еще 12 получили ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ, обрушение произошло вечером в четверг в поселке Гугучжай уезда Синьсян. На момент происшествия в здании бани находились 17 человек, все они были направлены в больницы, однако пятеро скончались от полученных ранений. Состояние остальных раненых стабильно.

Причины происшествия выясняются.