О пользе обычной воды

Как это ни странно, но мало, кто знает, что еду нельзя запивать водой. Мы научились летать в космос и заниматься виртуальным сексом, но до сих пор не знаем о том, что прием воды во время еды способствует нарушению работы ЖКТ и появлению лишнего веса. Это происходит потому, что жидкость ослабляет слюноотделение, необходимое для процесса пищеварения, пишут российские СМИ.

Кроме того, вода разбавляет пищеварительный сок в желудке. Как следствие, необработанная желудочным соком еда не проходит все необходимые стадии пищеварения и начинает гнить и бродить прямо в желудке, затем токсины всасываются в кровь, отравляя организм. И зачем, спрашивается, нам в школе так усердно рассказывали про строение млекопитающих в 4 веке до нашей эры, но умолчали науку правильного питания?

Что ж, еще не поздно все исправить и начать прямо сейчас. И на закуску, еще пять фактов, которые убедят тебя не запивать еду водой:

1. Запивая еду, ты возбуждаешь чувство голода, потому как сокращаешь пребывание еды в желудке.

2. Запитая холодной водой жирная пища становится - форменное преступление. Это приводит приводит практически к полной остановке пищеварительной системы - при понижении температуры, которую дают холодные напитки, жир застывает прямо в желудке.

3. Категорически нельзя запивать еду газировкой, сладким соком, чаем, пивом, кисломолочными напитками (диетологи считают их полноценной едой, а не напитками), пивом. Просто запомни это.

4. Исключением является только сухое, желательно белое, вино. Оно стимулирует процесс пищеварения и помогает усвоиться пище.

5. Пить любые напитки можно не ранее, чем через 40-60 минут после еды и за 30 минут до.