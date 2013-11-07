К Филиппинам приближается тайфун

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в центральную часть территории Республики Филиппины из-за приближения к этой стране тайфуна.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«В связи с приближением тайфуна Иоланда (Хаян) к Республике Филиппины, который, как ожидается, будет сопровождаться усилениям скорости ветра до 60 км/ч, масштабными осадками и оползнями в районах, приближенных к водоемам», следует воздержаться от поездок в центральную часть территории этой страны (острова Самар, Лейте, Билиран и Камотес), а также в районы восточной части острова Лусон и группы островов Висаяс до улучшения погодных условий.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию МИД советует обращаться в Посольство Украины в Японии по номеру телефона: (00 813) 5474 97 70, а также на «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.