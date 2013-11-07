В ДТП в Египте пострадали шестеро иностранцев
14:32, 07 ноября 2013Зарубежные новости
0
В том числе украинец
Шестеро иностранных граждан пострадали сегодня в ДТП в Египте, в том числе украинец.
Как передает ИТАР-ТАСС, авария произошла на трассе между Каиром и Александрией. По информации полиции, у микроавтобуса с иностранцами, следовавшего в египетскую столицу, на полном ходу лопнула покрышка. Водитель не справился с управлением, машину занесло, и на большой скорости она въехала в двигавшийся в том же направлении грузовик. Водитель погиб на месте.
Среди пострадавших - 40-летний россиянин, украинец, а также гражданка Румынии, двое поляков и филиппинец.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter