В ДТП в Египте пострадали шестеро иностранцев

Шестеро иностранных граждан пострадали сегодня в ДТП в Египте, в том числе украинец.

Как передает ИТАР-ТАСС, авария произошла на трассе между Каиром и Александрией. По информации полиции, у микроавтобуса с иностранцами, следовавшего в египетскую столицу, на полном ходу лопнула покрышка. Водитель не справился с управлением, машину занесло, и на большой скорости она въехала в двигавшийся в том же направлении грузовик. Водитель погиб на месте.

Среди пострадавших - 40-летний россиянин, украинец, а также гражданка Румынии, двое поляков и филиппинец.

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