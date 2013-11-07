Чем полезна геркулесовая каша

Названа каша, которая может тормозить развитие астмы. По мнению специалистов, необходимо как можно быстрее познакомить малыша с геркулесовой кашей, пишут иностранные СМИ.

Достигнув определенного возраста, каждый ребенок непременно должен начать употреблять ее, и этот продукт необходимо включить в детский рацион. Ученые из Финляндии, провели эксперименты, чтобы убедиться, какая каша обладает целебными эффектами, и оптимально подходит для питания в детском раннем возрасте.

Ученые поведали, что благодаря геркулесовой каше значительно усиливаются защитные силы организма ребенка. Также она имеет выраженное противовоспалительное действие. Эксперты установили, если по каким либо причинам в меню малыша отсутствует геркулесовая каша, то к пятилетнему возрасту появляется риск возникновения бронхиальной астмы. Причем, это касается абсолютно всех детей, даже тех, кто с рождения отличается прекрасным здоровьем. На первый взгляд подобное утверждение исследователей кажется сомнительным, но медики утверждают, что для этого имеется немало оснований.

Для того, чтобы подтвердить свои предположения, ученые провели эксперимент, участниками которого стала одна тысяча триста детей. Эти малыши проходили постоянное наблюдение у врача, их здоровье и самочувствие находились под медицинским контролем четыре года. В конечном итоге при завершающей проверке выяснилось, что детям, получающим геркулесовую кашу с четырехмесячного возраста, меньше всего грозило заполучить бронхиальную астму. Поэтому совершенно оправдан тот фактор, что родители особое внимание оказали данному продукту.