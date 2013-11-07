Средиземноморская диета - диета долгожителей

Женщины средних лет, придерживающиеся Средиземноморской диеты, живут дольше и имеют меньше проблем со здоровьем. В данную диету входят в больших количествах фрукты, овощи, рыба, цельнозерновые продукты, бобовые.

При этом, согласно подходу, черное мясо и обработанные мясные продукты почти не потребляются, как и алкоголь. А мононенасыщенные жиры поступают в большом количестве из оливкового масла. О насыщенных жирах лучше забыть вовсе.

Сесилия Самиери из Университета Бордо подчеркивает: качественное питание в середине жизни критически важно с точки зрения долголетия и отсутствия хронических недугов. Если придерживаться Средиземноморской диеты, то есть вероятность попасть в группу "стареющих без проблем".

Например, в данную группу попали лишь 11% человек из более чем 10000 исследованных женщин 50-60 лет. Это говорит о неправильном подходе большинства женщин к рациону. В целом женщины, питавшиеся правильно, на 40% чаще перешагивали отметку в 70 лет. На мужчин диета должна произвести аналогичный эффект, говорит эксперт.