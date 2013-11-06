Пестициды вызывают эндометриоз

Эндометриоз диагностируют у 10% женщин репродуктивного возраста, отмечает Medical News Today. Как оказалось, два хлорорганических пестицида повышают риск данного заболевания. Это установили сотрудники Ракового исследовательского центра Фреда Хатчинсона. Эндометриоз развивается, когда клетки эндометрия (внутренней выстилки матки) прорастают туда, где им быть не положено. Это провоцирует воспаление, боли и грозит бесплодием.

Так как эндометриоз зависит от эстрогена, ученые решили обратить внимание на соединения в окружающей среде, обладающие свойствами, схожими с эстрогеном. ДДТ - один из самых известных хлорорганических соединений. Раньше его часто применяли при обработке сельскохозяйственных культур. Хотя, к примеру, в США ДДТ запретили использовать, соединения до сих пор остаются в окружающей среде. Это говорит о том, что люди каждый день сталкиваются с подобными соединениями.

Ученые, анализируя связь химикатов и эндометриоза, исследовали 248 женщин, недавно получивших этот диагноз, и 538 здоровых участниц (контрольная группа). Итог таков: женщины, больше остальных сталкивавшиеся с пестицидами, бета-гексахлорциклогексаном и мирексом, на 30-70% чаще имели эндометриоз.

А лабораторные исследования человеческих тканей доказали, что пестициды имели свойства эстрогена и негативно влияли на репродуктивную систему (соединения могли изменять матку, яичники и выработку гормонов).

meddaily.ru