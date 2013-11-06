Бедность в детстве меняет структуру ДНК - ученые

Финансовое неблагополучие в детстве укорачивает в иммунных клетках особые участки ДНК, защищающие молекулу от повреждений, что ослабляет защиту организма от инфекций, говорится в статье, опубликованной в журнале Brain, Behavior and Immunity.

Теломеры — это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма. Теломеры защищают ДНК от повреждений и при каждом делении клетки становятся короче. Когда их длины уже недостаточно для нового деления, клетка погибает.

Длина теломер в иммунных клетках влияет на эффективность их работы, считают авторы статьи. "Чем короче теломеры, тем менее функциональны эти клетки", — пояснил руководитель исследования Шелдон Коэн (Sheldon Cohen) из университета Карнеги-Мэллон в Питтсбурге (США).

Коэн и его коллеги набрали 152 добровольца в возрасте 18-55 лет (заплатив им за участие в эксперименте по тысяче долларов). Они опрашивали испытуемых, выясняя, было ли у их семьи в детстве собственное жилье, что считается надежным показателем уровня дохода. Также испытуемые рассказывали, с какого возраста они жили с родителями в собственном доме и есть ли у них свое жилье сейчас. Анализ крови добровольцев показал, что каждый год, проведенный без собственной крыши над головой в возрасте до 18 лет, укорачивал длину теломер иммунных клеток на 5%.

Кроме того, ученые заразили добровольцев вирусом, вызывающим простуду, закрыли на карантин в отеле и в течение 5 дней наблюдали за развитием болезни. Они обнаружили, что те испытуемые, у которых было бедное детство, легче подхватывали простуду: каждый год без собственного жилья увеличивал шансы развития заболевания примерно на 9%.

При этом на длину теломер не влияло финансовое благополучие испытуемых во взрослом возрасте, а также множество других факторов, таких как возраст, пол, раса, вес, нервозность, курение или употребление алкоголя во взрослой жизни и физическая активность. Ученые рассчитывают найти причины такой взаимосвязи в последующих работах.