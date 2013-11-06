Яблоки омолаживают организм на 17 лет

Британские ученые провели исследование о влиянии яблок на организм человека. Ученые из Королевского университета Лондона настаивают, что всего одно яблоко в день способно творить чудеса: в преклонном возрасте женщины будут выглядеть на 16-17 лет моложе своих сверстниц, пишет БЕЛТА.

В опыте британских специалистов приняли участие дамы в возрасте 25-45 лет, которые по условиям эксперимента на протяжении полугода каждый день съедали одно яблоко. Исследователи попытались спрогнозировать состояние здоровья и внешний вид участниц на 20-25 лет вперед и выяснили, что всего одно яблоко в ежедневном меню способно омолодить организм женщины на целых 17 лет.

По мнению ученых, омолаживающему эффекту и общему оздоровлению организма способствует содержание полифенолов и флавоноидов в этом фрукте, что регулируют окислительные процессы в клетках.