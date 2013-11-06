Может ли общение в интернете подтолкнуть ребенка к суициду?

Интернет играет двойственную роль в эмоциональном состоянии склонных к депрессии молодых людей. С одной стороны, может побуждать свести счеты с жизнью, с другой - оказывать психологическую поддержку. К таким выводам ученых привело изучение опубликованных исследований о влиянии всемирной паутины на рост числа суицидов, сообщает news.open.by

В обществе укоренилось мнение, что интернет для многих социально изолированных и неуверенных в себе молодых людей зачастую приводит к депрессии и становится катализатором в намерении свести счеты с жизнью.

Шесть исследований были осуществлены в США, два - в Англии и Ирландии, остальные - в Германии, Израиле, Новой Зеландии, Японии, Южной Корее и Китае. В основном они базировались на социологических данных, полученных путем анонимного анкетирования, и лишь в двух работах рассматривались посты на разнообразных форумах.

В данных исследованиях получены результаты прямо противоположного характера: одни свидетельствуют о позитивном влиянии интернета на психологическое состояние эмоционально нестабильных подростков, другие - о негативном влиянии.

Как оказалось, форумы, посвященные проблеме суицида, способны предотвращать многие попытки самоубийства. Однажды пытавшиеся покончить с собой подростки впоследствии отговаривают своих виртуальных собеседников от столь радикальных мер, подробно рассказывая о перенесенных ужасах.

Также в работах упоминались случаи отказа от суицида после нахождения онлайн-друзей и собеседников, готовых выслушать подростка, а также после увлечения доступными в интернете играми и фильмами.

В девяти других исследованиях интернет назывался одной из серьезных причин роста числа самоубийств среди подростков. В частности, авторы работ подчеркивали, что на многих форумах способы свести счеты с жизнью обсуждались в непринужденной и расслабленной манере, что в итоге приводило к обыденному или даже одобрительному восприятию суицида. Многие депрессивные подростки часто находили себе в сети так называемого партнера по самоубийству, вместе с которым наносили себе порезы и другие увечья. Тем самым молодые люди поддерживали друг друга в намерении уйти из жизни.