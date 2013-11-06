Создан тест для ранней диагностики меланомы

Ученые из университета Данди (Великобритания) разработали уникальный тест для выявления развития меланомы по образцу крови, сообщает Медпортал. По этому анализу можно будет определить изменение уровня экспрессии гена TFP12 в ДНК, что позволит диагностировать заболевание на ранней стадии, а в перспективе - разработать новые методы лечения. Результаты исследования были представлены 4 ноября на онкологической конференции Национального онкологического исследовательского института (NCRI) в Ливерпуле.

Меланома – это злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток кожи (меланоцитов). Данное заболевание является одним из наиболее опасных злокачественных опухолей человека вследствие частых рецидивов и способности метастазировать практически во все органы. Кроме того, меланому трудно обнаружить на начальной стадии развития, а при запущенных стадиях заболевания десятилетняя выживаемость больных составляет не более 20 %.

На сегодняшний день для диагностики меланомы анализы крови, как правило, не используются, однако некоторые тесты проводятся перед лечением или во время него для определения в крови специфического для меланомы опухолевого маркера белка S-100 и лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Высокий уровень ЛДГ при метастазировании меланомы в отдаленные органы нередко служит признаком устойчивости опухоли к лечению, и только. Также при необходимости проводят биопсию лимфатических узлов и анализ образца методом ПЦР.

Изучив ДНК опухолевых клеток, циркулировавших в кровотоке, ученые выяснили, что ген TFP12, обычно контролирующий рост здоровых клеток, оказался «выключен» у пациентов с меланомой из-за метилирования определенных участков их ДНК. Результаты исследования ученых показали, что на ранних стадиях развития опухоли уровень метилирования ДНК был невысок, тогда как на последних стадиях заболевания отмечался гораздо более высокий процент модифицированных участков генома.

Такая модификация молекулы нуклеиновой кислоты представляет собой химическую метку, которую можно определить лабораторным путем, на чем и основан механизм работы нового диагностического теста.

Помимо этого, исследователи также обнаружили, что потенциальный биомаркер, называемый NT5E, связан с распространением агрессивной формы меланомы.

«Благодаря анализу крови у нас теперь есть простой и точный способ узнать о начале развития меланомы и определить стадию заболевания, - отметил доктор Тим Крук (Tim Crook), онколог и ведущий автор работы. Лечение меланомы наиболее эффективно на ранней стадии заболевания, поэтому ранняя диагностика опухоли, по его словам, существенно повысит шансы пациентов победить болезнь.