Фруктовые соки, по мнению экспертов, это не только полезно, но и вкусно. Благодаря им, можно снизить риск возникновения некоторых заболеваний, в том числе и болезнь Альцгеймера. Ученые одного из университетов в городе Глазго провели исследование, которое должно было подтвердить, что антиоксиданты – вещества исключительно полезные для нашего организма, пишут иностранные СМИ.

Во время исследования ученые, проанализировав состав соков, просчитали количество антиоксидантов, которые в них содержатся. Ведь именно благодаря им уменьшается воздействие свободных радикалов, которое приводит к разрушению и старению клеток всего организма. Оказывается, что в виноградном, клюквенном и яблочном соках находится повышенное количество этих веществ.

Но особое внимание ученые уделили нахождению в соках полифенолов – химических соединений, являющихся сильнейшими антиоксидантами, которые помогают человеку сохранить здоровье и избавляют от хронических заболеваний. Однако не все соки одинаково полезны. Для увеличения полифенольных антиоксидантов необходимо включить в рацион грейпфрутовый, яблочный с мякотью, виноградный, и клюквенный соки. Это защитит ваш организм от множества заболеваний.