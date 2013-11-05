Задержанная в Италии украинка незаконно удерживала детей

Задержанную в Италии украинскую спортсменку Ларису Москаленко обвиняют в незаконном удержании несовершеннолетних и незаконном владении огнестрельным оружием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

“Мы имеем информацию от правоохранительных органов Италии о том, что наша гражданка задержана итальянскими правоохранителями, она обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Италии - незаконное содержание несовершеннолетних и незаконное владение огнестрельным оружием”, - сказал он.

По его словам, пока украинка отказалась общаться с украинским консулом, и поэтому детали относительно ее содержания пока неизвестны.

“Однако наш консул будет пытаться направить обращение и получить согласие нашей гражданки на встречу с тем, чтобы наши дипломаты смогли оказать ей необходимую консульскую правовую помощь”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, по информации итальянских СМИ, карабинеры арестовали 7 лиц, подозреваемых в причастности к похищению детей, среди которых украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады в Сеуле 1988 года по парусному спорту Москаленко.

Похищение и переправка за границу детей осуществлялось по заказу одного из родителей, которые расстались и были недовольны решением суда относительно передачи ребенка бывшему мужу или жене.

Банда действовала на Сицилии, в Палермо и Капачи. В преступную организацию входили ветераны спецподразделений вооруженных сил из многих стран.

1 ноября Министерство иностранных дел Украины заявило, что проверяет информацию СМИ о причастности Москаленко к похищению детей в Италии.