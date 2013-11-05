Постоянные стрессы на работе повышают "плохой" холестерин
12:42, 05 ноября 2013Зарубежные новости
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И понижают уровень "хорошего"
Постоянные стрессы на работе способствуют повышению холестерина в крови. К такому выводу пришли ученые из США.
Они изучили влияние стресса на различные аспекты здоровья в ходе исследования с участием 90 тыс. человек. Состояние здоровья участников контролировали в течение года с помощью медицинских обследований и анализов.
Анализ показал, что у людей, которые за год пережили хотя бы один сильный стресс на работе, концентрация «плохого» холестерина была выше на 13-17%, а уровень «хорошего» холестерина был понижен. В свою очередь, высокий уровень холестерина в крови связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.
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