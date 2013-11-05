Ученые создали смарт-очки для слепых

Ученый из Оксфордского университета разработал многофункциональные смарт-очки для людей с остаточным зрением. Многие люди, считающиеся слепыми, способны воспринимать свет и движение, и разработанное устройство призвано использовать данные возможности.

По словам исследователя, функции этих очков позволят слабовидящим не только уловить очертания препятствий, возникающих на их пути, но и опознать фактические объекты, такие, как например, автобусная остановка, дверной проем или личные вещи.

Собираемая таким очками информация переводится в определенные изображения на прозрачный дисплей на органических светодиодах (organic light-emitting diode, OLED).

В состав смарт-очков входят камера и инфракрасный проектор, которые определяют расстояние до объектов, а также компас, спутниковая система навигации GPS и гироскоп (устройство, реагирующее на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено) для помощи практически слепым людям в пространственной ориентации.

За свою работу Хикс выиграл награду за инновации от Королевского общества Брайан Мерсер. На настоящий момент он планирует использовать полученные средства для того, чтобы усовершенствовать устройство и добавить в него функцию распознавания текста (например, для того, чтобы увидеть номер автобуса, направления на станциях или меню в ресторане) путем его перевода в речь.