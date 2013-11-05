В Бельгии хотят узаконить эвтаназию для детей

Бельгия давно является центром медицинского туризма для тех, кто хочет умереть легально. Дело в том, что здесь узаконена эвтаназия для лиц старше 18 лет. Но теперь правительство рассматривает возможность эвтаназии и в отношении детей. Если примут этот законопроект, Бельгия станет первой страной в мире, разрешающей данную процедуру.

Как пишет "NEWSru Israel" , сторонники инициативы говорят о том, что детская эвтаназия может проводиться с согласия родителей смертельно больных детей. А критики им парируют: дети, пусть даже с согласия старших, не в состоянии принимать решения.

Эвтаназия в Бельгии узаконена с 2002 года. В последние годы отмечается явная тенденция на ее популяризацию. Если в 2003 году на это шли 235 человек, то в 2012 - 1432. Процедура проводится путем введения мощных успокоительных средств, просто останавливающих сердце человека.

Идею расширения списка лиц, имеющих право на эвтаназию, предложила правящая социалистическая партия Бельгии. С резкой критикой выступила христианско-демократическая партия. Последняя пообещала оспорить его в Европейском суде по правам человека. На вынесение окончательного решения может уйти несколько месяцев. Последнее слово за парламентом.