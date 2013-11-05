Рыбий жир омолаживает мозг

О пользе рыбьего жира известно уже давно. Однако исследователи не прекращают его изучение и находят новые варианты положительного воздействия рыбьего жира на человеческий организм. Американские исследователи обнаружили, что рыбий жир является хорошим средством для борьбы со старением головного мозга, пишут иностранные СМИ.

Насыщенный омега-3 жирными кислотами рыбий жир препятствует снижению массы мозга. Ведущий автор исследования доктор Джон Тан сообщил, что низкий уровень жирных кислот в организме приводит не только к уменьшению массы мозга, но и вызывает ухудшение зрительной памяти. Регулярное употребление рыбьего жира, по мнению исследователя, позволяет головному мозгу справляться с возрастными изменениями.

Человеческий организм не может самостоятельно вырабатывать жирные кислоты. Поэтому регулярное употребление рыбьего жира позволит обеспечить организм необходимой нормой вещества. Джон Тан отметил, что богатым источником омега-3 жирных кислот также является сельдь, сардины и скумбрия. Исследователь советует обязательно включать рыбу в рацион не менее двух раз в неделю.