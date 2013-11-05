Более 40% граждан Сирии нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом в Совете безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос, передает Радио «Свобода»

Она добавила, что ситуация в Сирии «продолжает ухудшаться быстро и неотвратимо». Количество людей, нуждающихся в помощи, возросло до более чем 9 млн с менее 7 млн еще в сентябре. Более половина этих людей - беженцы из районов боевых действий.

Амос призвала Совет безопасности ООН «использовать весь политический вес для оказания влияния, как на режим, так и на оппозицию», чтобы гарантировать доступ в Сирию гуманитарного персонала и помощи.

В Женеве сегодня посланец ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брагими начинает консультации с дипломатами США и России с целью организации мирной конференции по Сирии.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, конфликт в Сирии, которая продолжается с марта 2011 года, унес жизни более 100 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, которые принадлежат к различным вооруженным формированиям.