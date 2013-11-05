Чем опасны пищевые добавки с большим содержанием кальция

В ходе нескольких недавно проведенных исследований специалисты получили результаты о последствиях приема диетических добавок с высоким содержанием кальция. Обзор данной клинической проблемы был опубликован в выпуске «The New England Journal of Medicine».

Как оказалось, употребление подобных диетических добавок не только не снижает вероятность развития определенных болезней, но в некоторых ситуациях увеличивает ее. Так, новозеландские исследователи выявили, что прием добавок с высоким содержанием кальция повышает угрозу смертности от сердечно-сосудистых патологий.

Ученые настоятельно рекомендуют делать выбор в пользу диеты, обогащенной кальцием, а не пищевых добавок, содержащих высокую концентрацию данного макроэлемента.

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