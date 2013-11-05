В Колумбии автобус упал в ущелье, погибли 12 человек

Автобус с пассажирами рухнул в ущелье на юго-западе Колумбии, погибли 12 человек, 35 получили различные ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на колумбийские СМИ, ДТП произошло на автодороге Торибио - Хамбало в департаменте Каука. Автобус выехал за пределы дорожного полотна и рухнул в 80-метровое ущелье. Большая часть пострадавших - индейцы, следовавшие с одного из праздничных мероприятий. Пострадавшие доставлены в госпитали. Работы на месте происшествия осложняются плохими погодными условиями.

Трагедия стала уже третьим ДТП с участием автобусов, происшедшим в Колумбии за последние три дня. В воскресенье переделанный под автобус грузовик рухнул в ущелье на юге страны, погибли четыре человека и 30 получили ранения. В субботу грузовик упал в ущелье на северо-западе страны в департаменте Антиокья, пять человек погибли, 25 получили ранения.

Переоборудованные под автобусы грузовики используются в сельcких районах Колумбии и других латиноамериканских стран для одновременной перевозки пассажиров и грузов.