Кефир - самый полезный напиток

Всем известный нам кефир – это самый полезный продукт на земле. Он необходим абсолютно всем: и детям, и взрослым, а также пожилым людям. Чем же он так полезен? Кефир состоит из молочнокислых стрептококков, ароматобразующих и уксуснокислых бактерий, палочек, дрожжей, множества микроорганизмов. Благодаря этому кефир способен восстановить здоровую микрофлору кишечника, и препятствовать развитию патогенных бактерий, пишут иностранные СМИ.

Кефир – наиболее полезный из всех продуктов, находящихся в кисломолочной группе. Все аминокислоты и витамины находятся в легкоусваиваемой форме, чего нельзя сказать о молоке. Именно поэтому он является обязательным продуктом в рационе детей и выздоравливающих после болезни взрослых. Кефир легко поможет справиться с дисбактериозом, вызванным приемом антибиотиков. В его составе также содержатся бактерицидные микроорганизмы, способные защитить от туберкулеза и кишечных инфекций. Благодаря своим иммуностимулирующим свойствам он поможет справиться с хронической усталостью.

Этот полезный продукт также поможет похудеть. Один раз в неделю сделайте кефирный разгрузочный день, используя его обезжиренные сорта, и вы заметите не только потерю килограммов, но и улучшение состояния здоровья и самочувствия.