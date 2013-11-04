Десерт нужно кушать только на завтрак

Израильские исследователи выяснили, что для поддержания нормальной массы тела человеку не нужно отказываться от шоколада и других сладостей. Чтобы не поправиться, нужно соблюдать лишь одно условие – десерты нужно есть исключительно во время завтрака, пишут иностранные СМИ.

Методика была проверена Даниэлой Якубович на 193 участниках с диагнозом «ожирение». Добровольцы были разделены на две группы. Одной группе на протяжении 32 двух недель был предложен завтрак с расчетом на 300 калорий, второй – на 600 калорий, включающий торт в качестве десерта. Около пятнадцати килограммов удалось сбросить добровольцам уже к середине эксперимента. Затем первая группа прибавила в весе по 11 килограммов, а вторая – сбросила еще по 7,5 килограммов.

Добровольцы из второй группы смогли похудеть на 20 килограммов, не отказываясь от сладостей на завтрак, получая радость и чувство насыщенности. Низкоуглеводная диета не принесла худеющим положительных эмоций, и зачастую участники перекусывали продуктами, не рекомендованными к употреблению.