Киви - источник хорошего настроения

Киви признан главным источником хорошего настроения. Ежедневное присутствие в рационе двух киви способно повысить настроение и придать человеку заряд энергии. Это утверждают сотрудники Университета Отаго, расположенного в новозеландском городе Крайстчерч. К такому выводу ученые пришли после анализа результатов шестинедельного исследования с участием 54 добровольцев, пишут иностранные СМИ.

Испытуемых разделили на две группы. Участники из первой группы ежедневно съедали по два киви. Цель эксперимента состояла в попытке выяснить, можно ли считать этот фрукт источником хорошего настроения.

Оказалось, что ежедневное употребление двух киви заметно понижает ощущение усталости и не дает развиться депрессии. Среди участников второй группы, которые ели другие фрукты или вовсе обходились без них, подобного эффекта замечено не было.

Исследователи отмечают также, что киви придает заряд бодрости на весь день. Как полагают ученые, подобное качество можно объяснить высоким содержанием во фрукте витамина С. В настоящее время научная команда Университета Отаго готовится провести масштабное изучение влияния витамина С на организм человека.