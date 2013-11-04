Витамины «подстегивают» мозг пожилых людей
14:01, 04 ноября 2013Зарубежные новости
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Изменению активности в мозге
Поливитамины способны улучшить работу мозга пожилых женщин, обнаружили ученые из технического университета Суинберн.
В проведенном ими исследовании участвовали 56 женщин в возрасте 64-79 лет. Все участницы жаловались на ухудшение памяти. В ходе 16-недельного эксперимента женщины принимали поливитамины либо плацебо, а ученые контролировали электрическую активность мозга каждой участницы во время выполнения тестов на пространственную память.
Выяснилось, что поливитамины положительно повлияли на когнитивные функции пожилых дам благодаря изменению электрической активности в мозге.
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