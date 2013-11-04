Витамины «подстегивают» мозг пожилых людей

Поливитамины способны улучшить работу мозга пожилых женщин, обнаружили ученые из технического университета Суинберн.

В проведенном ими исследовании участвовали 56 женщин в возрасте 64-79 лет. Все участницы жаловались на ухудшение памяти. В ходе 16-недельного эксперимента женщины принимали поливитамины либо плацебо, а ученые контролировали электрическую активность мозга каждой участницы во время выполнения тестов на пространственную память.

Выяснилось, что поливитамины положительно повлияли на когнитивные функции пожилых дам благодаря изменению электрической активности в мозге.

likar.info