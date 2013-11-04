В Албании - массовые отравления коноплей
13:38, 04 ноября 2013Зарубежные новости
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Среди них женщины и дети
Около 700 человек были госпитализированы в Албании в последние несколько месяцев с симптомами отравления коноплей.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в числе симптомов, на которые жаловались пациенты, - рвота, боли в желудке и проблемы с сердцем, сказал -албанский врач Хисни Лука в интервью местному телевидению.
По словам врача, среди заболевших, которые находятся в больнице города Гирокастра на юге Албании, есть женщины, подростки и дети.
Пациенты предположительно выращивали, собирали и упаковывали коноплю на полях деревни Лазарет, в которой, по оценкам, производится более 500 тонн наркотика в год.
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