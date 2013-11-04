Самообвинения губят психику

Переосмысление своих неудач и самообвинение способствуют развитию психических расстройств. Об этом заявили ученые из Ливерпульского университета. Результаты работы опубликованы в журнале «PLoS ONE».

Исследование охватило 32,8 тыс. участников из 172 стран мира. Результаты продемонстрировали, что зацикливание на собственном негативном опыте является наиболее значительным фактором развития депрессии и тревожных расстройств у людей всех возрастов. Кроме того, фиксация внимания на своих неудачах определяет уровень стресса в организме.

Результаты исследования могут быть использованы для формирования новых подходов в разработке профилактических мер в психиатрической помощи.

likar.info