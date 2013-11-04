В США официально запретили трогать беременных

В Пенсильвании приняли новый закон, который запрещает незнакомым людям без разрешения трогать животы беременных женщин, передает 9 News. Ввести новое положение заставил инцидент, произошедший между 57-летним Ричардом Дж. Бэйшлайном и его соседкой.

Мужчине предъявили обвинения в домогательстве после того, как во время визита соседки он обнял ее и погладил по животу. Женщина оттолкнула гостя и позвонила в полицию. Ричарда арестовали. По словам экспертов, судя по всему, это первый случай подобного рода в юридической практике.

Согласно законам штата, выдвинутые мужчине обвинения обычно предъявляются, если человек сделал что-то, дабы унизить или вывести из себя другого. Что касается беременных, то они довольно часто сталкиваются с людьми, желающими потрогать их живот. Теперь закон на их стороне.

meddaily.ru