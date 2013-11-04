Артишок – природное мочегонное и желчегонное средство
Средство профилактики атеросклероза
Польза артишоков известна еще с античных времен. Родина артишока – страны Средиземноморья, но в наши дни эта овощная культура успешно выращивается на всех континентах, в том числе и в Южной Америке, и в Австралии, пишут российские СМИ.
Свойства артишоков:
Артишоки содержат витамины А, В и Е, а также селен, цинк, магний, железо, кальций и фосфор.
Укрепляет иммунитет и повышает аппетит.
Артишок – природное мочегонное и желчегонное средство.
Полезные свойства артишоков помогают предотвратить возникновение заболеваний печени и почек.
Артишоки – отличное средство профилактики атеросклероза.
Полезные свойства артишоков помогают справиться с проблемой повышенной кислотности.
Артишоки рекомендуются к употреблению при аллергиях и заболеваниях кожи, таких как псориаз и экзема.
Кому противопоказаны свойства артишока: людям с гипотонией, больным с пониженной кислотностью желудочного сока.