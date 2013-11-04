Польза артишоков известна еще с античных времен. Родина артишока – страны Средиземноморья, но в наши дни эта овощная культура успешно выращивается на всех континентах, в том числе и в Южной Америке, и в Австралии, пишут российские СМИ.

Свойства артишоков:

Артишоки содержат витамины А, В и Е, а также селен, цинк, магний, железо, кальций и фосфор.

Укрепляет иммунитет и повышает аппетит.

Артишок – природное мочегонное и желчегонное средство.

Полезные свойства артишоков помогают предотвратить возникновение заболеваний печени и почек.

Артишоки – отличное средство профилактики атеросклероза.

Полезные свойства артишоков помогают справиться с проблемой повышенной кислотности.

Артишоки рекомендуются к употреблению при аллергиях и заболеваниях кожи, таких как псориаз и экзема.

Кому противопоказаны свойства артишока: людям с гипотонией, больным с пониженной кислотностью желудочного сока.