Организм способен устранять боль самостоятельно

Исследователи из США открыли секрет стрессоустойчивости, которой, к сожалению, обладают не все люди. Как выяснилось, человеческий организм способен вырабатывать естественное болеутоляющее, когда человек сталкивается с внезапной болью. Это необязательно физическая боль, хотя при получении травмы мозг подает сигналы, которые заставляют организм "выделить" порцию болеутоляющих веществ. Таким же образом организм реагирует и на эмоциональные потрясения, испытываемые человеком.

Некоторым все же повезло больше остальных. Наверняка вы встречали людей, которые могут быстро приспосабливаться к изменениям и не принимать близко к сердцу какие-либо неприятные рабочие моменты, способные иного человека довести до срыва. Такие люди имеют самые высокие уровни природного болеутоляющего.

Научно-исследовательская группа из университета Мичигана сосредоточилась на изучении мю-опиоидных рецепторов, расположенных в головном мозге. Когда человек чувствует боль или эмоциональный стресс, то организм высвобождает опиоиды, чтобы ослабить болевые сигналы.

В исследовании ученые использовали сканирование мозга для контроля реакции организма 18 добровольцев, которые испытывали социальное потрясение в экспериментах, имитирующих онлайн-знакомства.

"Это первое исследование, которое позволило "заглянуть" в голову человека и понять, каким образом происходит активация мю-опиоидных рецепторов в случае социальной травмы человека", - говорят исследователи. В настоящее время ученые пытаются выяснить причины ненормального опиоидного ответа на депрессивные состояния и социальную тревожность.