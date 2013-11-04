Негативные переживания приводят к развитию диабета

Медицинский колледж Университета Дели занялся исследованием роли стресса в развитии диабета. Ученые проанализировали данные 1000 человек в возрасте 30 лет и старше, включая 500 человек, которым недавно поставили диагноз "диабет 2-го типа". Выяснилось, что заболевание чаще диагностировалось у тех, кто страдал от хронического стресса, вызванного потерей работы, разлукой с супругом или смертью родственника, пишет The Times of India.

Повышенная секреция стрессового гормона кортизола приводит к перераспределению жира и резистентности к инсулину. Также активизировался окислительный стресс и воспалительные пути. Все это приводило к развитию диабета. На самом деле, неспособность противостоять стрессу была значительным фактором риска. Если человеку это удавалось, риск снижался на 33%. Регулировать свое состояние можно с помощью йоги, спорта или путешествий, советуют ученые.

Все продукты, поступающие в организм, расщепляются с образованием сахара. Это основной источник энергии. Инсулин помогает сахару проникать в клетки. Но при диабете поджелудочная не в состоянии выработать инсулин в должном объеме или же тело не может его правильно использовать. Клетки голодают, а сахар накапливается в крови.

При диабете 2-го типа иммунная система разрушает клетки поджелудочной. При диабете 2-го типа (90-95% всех случаев диабета) либо клетки нечувствительны к инсулину, либо поджелудочная вырабатывает слишком мало гормона (иногда срабатывают оба фактора).