Соковая диета - вред или польза

Соковые диеты, полностью исключающие твердую пищу, по заверениям их приверженцев, позволяют телу перераспределить энергию, обычно уходящую на переваривание пищи, на лечение и обновление организма. Создатели такого режима питания убеждены, что за несколько дней сидения на соках кровь разжижается, меняется ее химия.

Врач-диетолог Наталья Кириллова уверяет, что подобные изменения рациона не оправданы. Натуральные фруктовые соки при очевидной пользе не способны обеспечить организм необходимыми веществами. А это неизбежно приведет к их дефициту, даже за две недели.

Ко всему прочему, соки могут негативно сказаться на состоянии пищеварительной системы и вызвать обострение различных заболеваний, включая аллергические. Также стоит обратить внимание на большое количество простых сахаров в натуральных соках. Они оказывают негативное влияние на здоровье людей с проблемами углеводного обмена, в том числе тех, кто стремится к стройности.

meddaily