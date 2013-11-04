В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня на востоке японского острова Хонсю, угрозы возникновения цунами нет.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении на сайте Главного метеорологического агентства страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 14.25 по местному времени. Эпицентр располагался в префектуре Ибараки. Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров под поверхностью суши.

Толчки силой до четырех баллов ощущались в 13 японских префектурах, в том числе в столичном регионе Токио, в префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Фукусима и других.

По сообщениям СМИ, в некоторых городах раскачивались здания. Информации о разрушениях, жертвах и пострадавших в результате землетрясения пока не поступало.