Во Флоренции дали разрешение на кладбище для нерожденных младенцев
09:43, 04 ноября 2013Зарубежные новости
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Феминистки протестуют
Муниципальные власти Флоренции решили предоставить место для кладбища для нерожденных детей, сообщает Католический обозреватель.
Отмечается, что в действительности, это было, скорее, официальное признание уже существующего места на городском кладбище, где уже 17 лет хоронили нерожденных детей.
Итальянское законодательство допускает возможность таких захоронений, но левые и феминистские группы пытаются блокировать эту практику. Они считают, что она ударяет по праву на аборт и склоняет к чувству вины женщин, которые решили прервать беременность.
Впервые попытались узаконить это кладбище в прошлом году, но безрезультатно. Сейчас удалось его признать официальным местом захоронения, но без комментариев, какие именно захоронения там происходят.
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