Морковь - самый полезный овощ для мужчин

Изучив воздействие на мужской организм огромного количества овощей и фруктов, ученые из Гарвардского Университета сумели определить овощ, который является наиболее полезным для репродуктивного здоровья представителей сильного пола, пишут иностранные СМИ.

Исследование, проведенное при участии двух сотен мужчин, показало, что регулярное употребление моркови оказывает наиболее позитивное воздействие на качество мужского семени. В частности, при употреблении моркови существенно улучшаются показатели подвижности сперматозоидов и их шансы достичь яйцеклетки.

В соответствии с информацией, опубликованной в издании «Fertility and Sterility», полезными для мужского репродуктивного здоровья являются практически все желтые и оранжевые овощи и фрукты, включая батат и дыню, но наиболее качественным семя становится именно при употреблении моркови, которую доктора раньше связывали только с улучшением зрительной функции.