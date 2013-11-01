Математика вызывает боль

Страх перед решением математических задач «включает» зоны мозга, которые отвечают за физическую боль. К такому выводу пришли ученые из Чикагского университета.

Проведенное исследование показало, что так человеческий мозг реагирует на ожидание предстоящих вычислений. Такая же реакция в виде физической боли иногда бывает в ответ на другие формы психологического стресса, например, на тяжелый разрыв отношений.

В ходе исследования эксперты сканировали мозг участников, которые должны были решать задания по математике. Оказалось, что чем сильнее нервничал человек, тем выше была нейронная активность.

likar.info