Математика вызывает боль
16:48, 01 ноября 2013Зарубежные новости
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Страх перед решением математических задач
Страх перед решением математических задач «включает» зоны мозга, которые отвечают за физическую боль. К такому выводу пришли ученые из Чикагского университета.
Проведенное исследование показало, что так человеческий мозг реагирует на ожидание предстоящих вычислений. Такая же реакция в виде физической боли иногда бывает в ответ на другие формы психологического стресса, например, на тяжелый разрыв отношений.
В ходе исследования эксперты сканировали мозг участников, которые должны были решать задания по математике. Оказалось, что чем сильнее нервничал человек, тем выше была нейронная активность.
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