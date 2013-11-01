Виноград восстанавливает зрение

Ученые Университета Фордхэма в процессе длительных исследований выяснили, что антиоксиданты, содержащиеся в винограде, предотвращают дегенерацию макулы. Причем употребление винограда можно начинать с молодости, и благотворное действие антиоксидантов всё равно сделает свое дело. Об этом рассказывает Сильвия Файннеманн – автор данного исследования. Тесты, проводимые во время экспериментов над мышами, показали, что виноград способствовал предотвращению у них слепоты и защищал сетчатку глаза.

Еще хорошим способом профилактики старческой слепоты оказалась диета с лютеином. Виноград при этой диете давал более высокие показатели защиты макулы. Ученые считают, что потеря зрения с возрастом – это кумулятивные окислительные процессы. Они с течением времени ухудшают зрение. А виноград – это самый приятный способ для сохранения здоровья глаз даже в старости.