Для больных гепатитом С алкоголь - смертелен

Не менее чем у 90% людей заражение вирусом гепатита С приводит к развитию хронической формы этой болезни при полном отсутствии симптомов. Больной человек продолжает вести обычный образ жизни, в том числе и выпивать - но это смертельно опасно.

По самым оптимистичным оценкам, количество жителей планеты, инфицированных вирусом гепатита С, в настоящее время составляет не менее 170 миллионов человек. Подавляющее большинство таких людей до поры до времени и не подозревают о том, что больны – они ведут привычный образ жизни, многие и регулярно выпивают.

Однако у больных гепатитом пагубное воздействие алкоголя на печень, в которой уже ведет свою разрушительную работу вирус, усиливается во много раз – в результате даже умеренного, но регулярного потребления спиртных напитков риск развития цирроза и рака печени возрастает многократно, приводя к скорой смерти.

В этом отношении роковую роль для людей, больных хроническим вирусным гепатитом С, могут сыграть участившиеся публикации медицинского характера, в которых утверждается, что умеренное потребление алкоголя якобы гораздо полезнее полного воздержания.

Исследователи из Национальных институтов здоровья США (U.S. National Institutes of Health) изучали истории болезней более 132 000 американцев обоего пола, умерших от осложнений гепатита С.

Анализ данных показал, что в то время как средний возраст наступления смерти у непьющих мужчин, страдавших хронической формой гепатита С, составлял 55 лет, этот показатель у выпивавших больных снижался до 50 лет.

Еще боле разительной были такие показатели среди женщин: воздерживавшиеся от потребления алкоголя женщины из этой группы, страдавшие гепатитом С, умирали в среднем в возрасте 61 года, а средний возраст наступления смерти у тех, кто позволял себе регулярно расслабляться с помощью пары рюмок крепкого спиртного или нескольких фужеров вина, составлял 49 лет.

Ранее в этом году другой группой американских ученых было установлено, что даже при умеренном потреблении спиртного риск умереть из-за цирроза печени и рака этого органа у больных гепатитом С превышает аналогичный риск у здоровых людей более чем в 70 раз при одинаковых дозах алкоголя.