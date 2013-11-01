Какая крупа наиболее полезна

Сорго активно распространено в Азии. Из его зерен делают муку, водку. Отходы производства идут на корм скоту. Теперь же на растение решили обратить внимание врачи. Диетолог Ниланджана Сингх подчеркивает: если сравнивать сорго с рисом и пшеницей, то в сорго выше концентрация кальция. Также в нем есть железо, белок и клетчатка, пишет The Times of India.

Продукт чрезвычайно полезен для здоровья сердца за счет наличия антиоксидантов, полифенолов, и воска. В воске содержатся поликазанолы, снижающие уровень холестерина. Потом, сорго подходит людям с глютеновой болезнью. Его гибридная разновидность используется для производства специальных продуктов для таких пациентов.

Из сорго делают муку, кашу. Его также можно смешивать с другими крупами для увеличения питательной ценности. Что важно, сорго устойчиво к засухе. Это делает его идеальной сельскохозяйственной культурой.